Ciutadans vol abaixar el rebut de l'IBI a Terrassa

Com va anunciar en dies previs a l'inici de la campanya electoral,ha anunciat aquest dilluns que vola la ciutadania de Terrassa. Ho ha fet des d'una carpa informativa deal sector del Roc Blanc, i ha explicat que aquesta mesura té l'objectiu "d'alleugerir la pressió que pateixen moltes famílies de la ciutat, les classes treballadores, els petits autònoms i les empreses".La candidata de Cs assegura que Terrassa és "el municipi delamb més pressió fiscal", i que es troba "dins dels 30 amb més pressió fiscal d'Espanya".Martínez també té una proposta per compensarla davallada d'ingressos que comportaria la reducció de l': eliminar despeses "supèrflues" de departaments com el de Comunicació.Per altra banda, la candidata ha aprofitat l'avinentesa de l'inici de les obres del casal cívic del Roc Blanc després de diversos retards per l'increment de preus dels materials per explicar el seu model de: defensa que "els veïns tinguin la capacitat de cogestionar-los", i critica que actualment estiguin "infrautilitzats".Per altra banda, també ha assegurat que donarà més veu al veïnat i més capacitat de decisió en l'elaboració dels