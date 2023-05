ERC promet 200 noves places d'I2 a Terrassa

ha promès crear 200 noves places d'Infantil (I2) a Terrassa durant els pròxims quatre anys, i obrira la ciutat, ja sigui ampliant les existents, creant espais en una escola infantil o bé construint-les de nou. Així ho ha explicat aquest dilluns, candidata dels republicans, que ha celebrat que Terrassa hagi deixat de ser la "capital de la segregació escolar" amb mesures com elper establir la ràtio 20 a les escoles, detectar l'alumnat amb dificultats educatives o fomentar projectes educatius de centre, com ha detallat el número 4 d'ERC,L'alcaldable, però, ha assegurat que "hem d'anar encara més enllà, amb més ambició", perquè Terrassa sigui "la capital de l'èxit i l'equitat educativa". En aquest sentit, els republicans volen fomentar elsde les escoles municipals, acabar les instal·lacions de l'institut-escola, i construir noves escoles a, així com desplegar una xarxa deen els sectors de l'audiovisual, del tèxtil, la metal·lúrgia i l'hostaleria. "Hem de vincular l’educació i la formació a aquelles especialitzacions de ciutat, allà on som forts com a ciutat", ha argumentat la cap de llista.Aquest dilluns, el conseller de Recerca i Universitats,, ha estat a Terrassa per donar suport a la candidatura republicana, i ha visitat l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la UPC, acompanyat del rector,, el director de l'ESEIAAT,, i el regidor d'Universitats,. El conseller ha pogut conèixer alguns dels 165 laboratoris de recerca i docència on es formen i treballen a diari més de 4.200 estudiants i 400 professors, i els projectes de R+D en què treballen els 32 grups de recerca de la UPC de Terrassa. Nadal també ha signat elde l'Ajuntament.