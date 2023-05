Eva Candela (PSC): «Estic convençuda que guanyarem les eleccions municipals aquest 28 de maig»

El, ambal capdavant, han presentat al llarg d'aquesta setmana diverses propostes en els àmbits de la cultura, els esports, habitatge i neteja de l'espai públic. Aquest diumenge han fet una valoració molt positiva de la campanya, en què la candidata s'ha mostrat convençuda que "guanyarem les eleccions municipals aquest 28 de maig".Una de les propostes més destacades de la setmana ha estat la construcció de, ja que l'accés a un habitatge digne és un dels principals problemes a la ciutat però el govern, a parer seu, "ha fet ben poca cosa". El número 2 de la formació,, ha remarcat que "no ha construït cap habitatge de protecció oficial en els últims quatre anys", i ha reivindicat les polítiques del govern espanyol liderat peren aquesta matèria, així com les de l'exalcalde, que va construir els 900 habitatges de protecció oficial existents. El PSC Terrassa també suggereixper destinar-lo a lloguer social “i promoureen finques de l’Ajuntament per a col·lectius en risc d’exclusió social”.Per altra banda, en l'àmbit dels esports, Eva Candela ha lamentat "el dèficit" d'de la ciutat, i ha recordat que la gran majoria de les instal·lacions "han estat construïdes amb governs socialistes". En una roda de premsa amb la número nou de la llista,, els socialistes s'han compromès a executar el, aprovat en època de l'alcaldei que "l'Ajuntament de Jordi Ballart no ha executat". “Volem una Terrassa que no renunciï a cap esdeveniment esportiu per manca d’instal·lacions o que aquestes no estiguin a l’altura per la manca de manteniment”, ha afirmat Herrera. Algunes de les propostes del PSC són millorar les instal·lacions actuals, planificar la cobertura de les pistes de Les Arenes i el carrer Salmerón i la substitució de la gespa dels camps de futbol; reclamar a la Generalitat els equipaments de l'INS Mont Perdut, Can Roca i el CEIP Cesc Aldea i la reforma del poliesportiu de Can Jofresa.Els socialistes també han anunciat unper revertir la "diexadesa" del govern, reforçar elcomprant noves màquines d'escombrar i màquines d'aigua a pressió, i crear unlocal per a sectors com Can Palet i Ègara. Aquestes són les principals idees en matèria de neteja viària, a més de programar lade l'avinguda de Béjar, per arreglar el "greuge" dels paradistes del mercadal Martí l'Humà entre els que es poden instal·lar al tram asfaltat i els que no.