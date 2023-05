Tot per Terrassa vol crear un centre de comandament policial conjunt de Mossos i Policia als antics jutjats

Nous equipaments esportius

, candidat de, ha anunciat aquesta setmana la voluntat de proposar a la Generalitat de Catalunya transformar l'antic edifici del Palau de la Justícia, a la Rambla d'Ègara, en seu d'un futur comandament policial conjunt de. El govern ha intentat en diverses ocasions que la Generalitat cedeixi aquest edifici, però de moment no ha estat possible. Es tracta d'un immoble, com ha dit l'actual alcalde, que té "una ubicació estratègica i està molt ben comunicat".La regidora de seguretat,, ha recordat que són els mateixos cossos policials els que formulen la proposta de comptar amb un comandament conjunt per poder prestarPel que fa a la, Jordi Ballart ha assegurat que "Terrassa no és una ciutat insegura", i ha acusat els partits de l'oposició de fer "demagògia irresponsable" amb aquesta qüestió. Tot i això, Tot per Terrassa s'ha compromès a augmentar la, incorporant part dels 41 agents de Policia Municipal ara en formació. A més, l'alcaldable ha dit que instal·laranen algunes zones sensibles.Pel que fa a l'oci nocturn, dins del projecte Terrassa Nit, la formació municipalista impulsarà la creació d'unaconjunta amb la participació dels cossos policials i els operadors d'oci nocturn.Ballart també ha parlat de, especiament esportius: ha assegurat que, si governa, augmentarà el pressupost d'Esports, i s'ha compromès a "posar les instal·lacions i camps dels barris al ia perquè puguin continuar oferint la tasca educativa i integradora que ofereixen".En un acte al pavelló de Can Jofresa acompanyat de la nedadora, número 3 de la candidatura, el candidat ha valorat la necessitat d'unper a la ciutat, que aculli tant esdeveniments locals com nacionals i internacionals; una proposta en què han estat treballant i de la qual presentaran aviat una futura ubicació.Als equipaments de barri, Ballart ha dit que renovaran les, i es. En els pròxims quatre anys, la formació vol construir: cobrir la pista esportiva del carrer Salmerón, reivindicar el pavelló de l'Institut Mont Perdut a la Generalitat, i les cobertures retràctils de les piscines públiques de les Arenes i la Maurina. També ha plantejat el trasllat i ampliació del circuit BMX de les Arenes.La nedadora Sarai Gascón ha explcat que l'objectiu de Tot per Terrassa és l', escolar i que es practica en espais informals, i per això la formació durà a terme unque hi ha a l'aire lliure, on molts joves passen estones com a alternativa d'altre tipus d'oci. A més, el Servei d'Esports reforçarà els mecanismes necessaris en coordinació amb altres serveis perquè ningú quedi exclòs de la pràctica esportiva.Tot per Terrassa vol que l'esport sigui un element "que projecti la nostra ciutat arreu": un exemple és elque es va celebrar a la ciutat el passat mes de juliol, un esdeveniment que va tenir "un impacte directe en l'economia de la ciutat, en els comerços i en els serveis", ha destacat Ballart.Aquesta setmana, Tot per Terrassa també ha anunciat algunes mesures en l'àmbit de la, com ara la creació dei la implementació d'unaal nord de la ciutat. També ha assegurat que compraran els nous camions de, com reclamaven els veïns del sector de Can Boada.L'alcaldable també ha promès que durant "els primers cent dies" executarà "unque renovi i decori la ciutat".Finalment, la formació ha anunciat la creació d'una Terrassa, un espai de referència a la comarca. Tot per Terrassa ha recordat que l'alcaldable, Jordi Ballart ñes una persona "que ha patit greus agressions i amenaces lgtbifòbiques".El nou equipament s'ubicarà en un barri de la ciutat i serà un espai "on s'ofereixi unaa l'abast de tota la ciutadania, s'oferiranpersonalitzada i grupal i unper a terrassencs i terrassenques". El nou equipament, com explica el partit, forma part del compromís municipal per les polítiques LGTBIQ+ i serà un dels elements que acompanyaranles mesures del(Pla per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere).Aquest nou equipament forma part del compromís municipal per les polítiques LGTBIQ+ i serà un dels elements que acompanyaran “el compromís per,” ha dit Jordi Ballart.Terrassa segueix vivint situacions de discriminació per orientació sexual cap a moltes persones, “tot i ser un municipi respectuós”, apunten des de TxT. L’auge de certes actituds, “expliquen la necessitat imperant de garantir que a Terrassa tothom pugui viure amb llibertat el seu desenvolupament identitari”.El partit es compromet a revisar els protocols contra l’assetjament i agressions sexuals que es puguin donar en l’oci nocturn. En aquest sentit, dels operadors d’establiments de nit, en el marc del, s’intensificarà el control d’aquestes actituds.Per últim, el candidat ha destacat que “seguirem promovent polítiques d’ocupació en el col·lectiu LGTBIQ+, tal i com s’ha fet en aquest mandat amb el projecte TransRrassa i que ha inserit 67 persones”.