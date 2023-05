Junts per Terrassa vol millorar la mobilitat i la neteja de la ciutat

"Terrassa està bruta"

ha fet públiques diverses propostes del seu programa electoral en matèria de mobilitat, neteja viària i llengua aquesta setmana. Una de les més destacades que ha anunciat la candidata,, vol posar fi al "caos circulatori", fruit de la "improvisació del govern", que hi ha a Terrassa: implementar unper desplaçar-se pel centre de la ciutat.Aquesta és una idea que s'ha d'acompanyar, segons la candidata, amb més, entre d'altres, sempre a partir d'un "diàleg permanent amb els veïns, els comerciants i tots els actors afectats".L'objectiu d'aquestes mesures és avançar cap a la teoria de "la", i la idea del microbús és "la més coherent" quan s'estan expulsant els cotxes.També en matèria de mobilitat, la candidata ha reclamatcom a ronda de circumval·lació, "una via amable que relligui el trànsit amb l'avinguda del Vallès"; reclamar una, i crear unper tal de desbloquejar el Centre pel que fa a l'arribada de mercaderies.En un altre àmbit, Junts ha posat sobre la taula les seves idees per, ja que, com ha dit Lluís, "Terrassa està bruta i té problemes de manteniment", posant especial èmfasi en les façanes plenes de pintades.La formació ha presentat diverses iniciatives per millorar aquests aspectes, que s'han aprovat per unanimitat, però "sense que després el govern faci res", ha dit Meritxell Lluís. Entre aquestes propostes, destaquen els plans de, i propostes per la neteja dels imbornals, el clavegueram i el plade manteniment delLa candidata ha recordat que "una bona neteja i manteniment urbà garanteix també la percepció de tenir una".