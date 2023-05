Terrassa En Comú Podem vol enfortir la relació entre la ciutat i la universitat

Propostes per descentralitzar l'administració

El ministre d'Universitats,, ha visitat aquest dijous Terrassa per donar suport a la candidatura dea les eleccions municipals, ambal capdavant, i compartir les idees de la formació respecte al campus de laque hi ha a la ciutat, el segon de Catalunya.Tots dos han participat en un debat amb, delegada de Ciència i Universitats de l'Ajuntament de Barcelona, moderat pel terrassenc, director de Serveis d'Innovació Democràtica del consistori barceloní.El ministre, que també va ser tinent d'alcalde a Barcelona, és un bon coneixedor de la relació entre les ciutats i les sevss seus universitàries, que solen comportar preocupacions com les relacionades amb les línies d'autobús o els aparcaments, però no a una una. Una idea per poder fer-ho realitat seria, per exemple, impulsant "projectes de recerca de les universitats sobre temes urbans", ha dit el ministre.Una altra idea que ha apuntat és la "ciència ciutadana", és a dir, la implicació dels ciutadans en iniciatives científiques, com contempla la novai com es va fer, per exemple, amb la recollida de dades sobre el mosquit tigre.Amb tot, Subirats ha remarcat que Terrassa "no pot prescindir de tenir una universitat tan potent com la UPC sense incorporar-la a processos formatius com els que reclama la Unió Europea per a les persones grans".errassa, ha subratllat, “no pot prescindir de tenir una universitat tan potent com la UPC sense incorporar-la acom els que ens recomana la Unió Europea per a les persones grans”.La candidata, Agnès Petit, ha lamentat que "laentre ciutat i universitat, quan n'hi ha, transcendeix poc", i creu que el campus de la UP "no acaba de trobar-se bé aquí", amb la qual cosa es compromet a fer que la relació sigui més fructífera.Aquest divendres, la candidatura ha presentat les seves propostes en matèria d', amb un objectiu molt clar: lade l'administració.Així, Agnès Petit ha defensat la necessitat de redefinir les àrees en què s'estructura la maquinària municipal, un total de 8, cosa que no ajuda a la "integralitat, transversalitat i interseccionalitat"; de desenvolupar unareal, i de consolidar l'administració local, a més d'informar de manera adequada la ciutadania.Alhora, també ha anunciat que inclourien més recursos alsi polítiques per millorar l'organització del temps del