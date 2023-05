Aquests són els 7 capdidats a Capgròs de l'Any 2023

Membre del Club Ferroviari de Terrassa. Apassionat dels trens a Terrassa, col·leccionista de tots els materials i objectes relacionats amb el tren de dalt i el tren de baix. Encarregat i membre fundador del Trenet de Vallparadís. Actiu en l’Associació de Col·leccionistes de Terrassa. Divulgador incansable de tot tipus de temes ferroviaris i sempre disposat a donar un cop de mà.

Berta Abellán

Juanjo León

Jordi Dueso

Esther Lázaro

Núria Salán

Pilot de trial. Actual subcampiona del món de TrialGP Femení. Des dels 4 anys que ha estat sobre una moto. Coneix tots els espais repartits per Catalunya per practicar el trial. És la tercera classificada al Women’s Trophy Barcelona. De moment té quatre subcampionats del món, un campionat d’Europa i cinc d’Espanya. Estem segurs que aviat aconseguirà el campionat del món.Xef Vegà. Es considera un activista dels fogons. Des dels 13 anys que cuina per l’alimentació lliure d’animals. Cofundador i actual president de l’Associació Vegana de Catalunya. Al 2020 va impulsar el primer Vegan Fest celebrat a Terrassa, convertint la cultura vegfriendly en un festival de referència arreu del territori.Comunicador i activista per a la igualtat de drets i l’equitat d’oportunitats per a tothom. Membre de Prou Barreres, amb qui han creat uns protocols per garantir l’accessibilitat universal. “Lluita pel que t’apassiona i amb la motivació aconseguiràs el teu repte” és seu el lema. Optimista de mena, és un apassionat del teatre. També l’hem pogut veure al programa d’entrevistes de Canal Terrassa tot anant “Sobre Rodes”.Investigadora, dramaturga, actriu i documentalista. Fundadora de Therkas Teatre. És l’autora de l’obra de teatre” Les traces del silenci” i directora i guionista del documental “Els nens de la riuada”. Ha fet una gran tasca en la recerca sobre les peticions per adoptar infants que van perdre els pares en el context de les riuades de Terrassa de 1962.Presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia (IEC). Química i professora de l’ESEIAAT-UPC. Fa més de 25 anys que treballa en un entorn en minoria pel què fa a les dones. És per això que es dedica a fer divulgació de la tecnologia entre el jovent i a la captació de vocacions femenines. Reivindica el paper de la dona en el desenvolupament científic i tecnològic de la societat. Impulsora del Congrés Dones, Ciència i Tecnologia WSCITECH que fa anys que se celebra a Terrassa.