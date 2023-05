Eva Candela expressa el seu reconeixement als treballadors municipals

La candidata del, ha volgut adreçar-se als treballadors municipals amb una carta que ha fet pública per tal de traslladar-los el seu reconeixement, vocació i "compromís de servei". Així, es vol desmarcar del que considera "improvisació" per part del govern municipal, i liderar un "projecte renovat" també de cara a la gestió dels recursos humans de l'Ajuntament de Terrassa."El diumenge 28 de maig podem aconseguir-ho", diu en la carta. "Podem tornar a fer les coses bé, amb un nou govern que generi confiança i miri el futur de tota la ciutat amb l'esperança que Terrassa mereix", continua la candidata.Eva Candela va entrar a treballar a l'Ajuntament l'any 1988 com a. Des d'aleshores, afirma que es considera servidora pública. Després va ser directora de l'àrea de Territori i Sostenibilitat. "Trenta anys més tard vaig tenir l'oportunitat de donar un pas més i convertir-me en la representant dels ciutadans i ciutadanes que havien votat el PSC. Vaig acceptar el repte de ser regidora amb responsabilitat i il·lusió, reafirmant-me en la meva vocació de servei a la ciutadania. Conec bé l’administració municipal i soc molt conscient de la importància de tenir un”, assenyala Candela.L'objectiu principal de Candela ha de ser "garantir l'd'uns serveis públics de qualitat, i és feina tant del personal al servei de l'administració pública com dels càrrecs electes fer-ho amb integritat, responsabilitat i transparència". És per això que assegura que s'ha sentit "molt" per alguns episodis ocorreguts durant aquest mandat, en què "el màxim dirigent de la ciutat s'amagava dels seus errors i promeses incomplertes acusant les altres administracions, la resta de partits o fins i tot els tècnics o tècniques municipals", que són, segons la candidata, "el principal actiu de les corporacions locals" i els que fan que un Ajuntament i els serveis públics funcionin."Si sóc alcaldessa de Terrassa, els servidors públics tindreu de nou els recursos i la tranquil·litat que necessiteu per dur a terme la vostra feina", clou Eva Candela.