Aquestes són les propostes de la CUP per garantir el dret a l'habitatge a Terrassa

Anna Gabriel torna a Terrassa per donar suport a la CUP

Doblar el pressupost de la, crear una unitat de seguiment deo augmentar en undestinat a lloguer social, són les principals propostes de lade Terrassa per garantir el dret d'accés a l'habitatge.Així ho ha explicat el cap de llista,, davant la situació "molt greu d'emergència habitacional". Així, "mentre gran part dels terrassencs i terrassenques no poden accedir a un habitatge, Terrassa se situa en primera posició en el vergonyós rànquing d’augment dela tota Catalunya, amb un augment del preu de l'respecte a l’any anterior". L'alcaldable ha dit que "cal parar els peus a l'especulació i als fons voltors", ja que cada setmana "fan fora 15 famílies de casa seva". Segons les seves dades, a Terrassa hi ha 1.300 pisos en estat d'abandonament, i els grans propietaris acaparen 5.319 pisos, un 20% dels quals estan en mans d'empreses.La formació també recorda que el 2019 es va aprovar per unanimitat el, amb mesures com l'aplicació del 30% d'habitatge protegit en noves construccions, una mesura que no s'està aplicant. Així, una de les primeres propostes dels anticapitalistes és elaborar un nou Pla, ja que el darrer ha quedat obsolet.A més, la CUP proposa crear una, amb una participació protagonista de les entitats en defensa del dret a l'habitatge com la PAH, el Sindicat de Llogateres i el Col·lectiu Sí Vivienda, a més de les entitats socials i veïnals; reclamar la cessió delsper fer-hi habitatges de transició i crear unaLa CUP Celebrarà aquest divendres (19h a la Plaça Vella) el seu acte central de campanya, que suposarà el retorn de l'exdiputada al Parlament de Catalunyaa la ciutat després de sis anys, quan va fer un dels actes centrals de la campanya pel referèndum de l'Sota el lema Fem-ho possible, els cupaires presentaran el projecte amb què aspiren a tornar a entrar a l'Ajuntament, amb una part d'acte polític amb intervencions de la també exdiputada i exregidorai els tres primers noms de la llista (Jaume Bofill,), i una altra part de caràcter més festiu, amb concerts dei la punxadiscsFem-ho possible, aquest és el lema de l'acte central dels cupaires a la ciutat, que tindrà lloc a laa les. L'acte té una primera part de parlaments polítics i després un concert de la mà de, i per finalitzar comptarà amb una punxa discos,