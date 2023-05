ERC es compromet a aconseguir un 30% d'habitatge públic en deu anys

ha defensat aquest dimecres les seves polítiques d'habitatge per a la ciutat, i ha defensat el compromís d'arribar a unsen els pròxims deu anys. Així ho ha defensat la candidata,, que ha recordat que l'Ajuntament ja ha signat un conveni amb l'INCASÒL per fer-ne 206 a Torre-Sana.Els republicans han signat el compromís del Grup Promotor del 30% , impulsat pel Sindicat de Llogaters i la PAH. La número 9 de la llista,, directora de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha dit que el dret d'accés a l'habitatge és "una peça clau de l'estat del benestar", tan important com la sanitat, l'educació, les pensions o la dependència.També ho ha defensat, representant del Jovent Republicà i número 6 de la llista, que ha lamentat la dificultat dels joves per accedir a l'habitatge, i ha remarcat que a Terrassa només hi ha unde pisos de lloguer social, quan hauria de ser un 15%.A més de l'habitatge, les famílies i empreses tenen una "gran preocupació" per l'elevat cost de l', una qüestió que ERC vol solucionar desplegant les primeres, a més de garantir que tots els nous contractes de l'Ajuntament garanteixin que aquesta siguiels sostres solars municipals, com ha explicat Martínez., número 4 de la llista i un dels impulsors del cooperativisme energètic, ha dit que Terrassa "ha de ser la ciutat referent en transició energètica", i ha explicat el funcionament de les comunitats energètiques, formades per famílies que connectin el seu habitatge a les instal·lacions fotovoltaiques d'edificis municipals o altres equipaments, per beneficiar-se de reduccions del cost de la factura de la llum.