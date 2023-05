Desarticulat un grup especialitzat en el tràfic de drogues que operava a Terrassa

La policia espanyola ha desarticulat una organització criminal dedicada alque operava a diversos municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, entre els quals Terrassa. En concret, hi ha sis persones detingudes per pertinença a organització criminal, tràfic de drogues i tinença il·lícita d'armes. En els escorcolls es van trobaren roca, plaques per produir-la, un revòlver, munició blindada, documentació falsa i més de 500 euros en efectiu.Informacions anònimes van posar en alerta els agents sobre la venda de substàncies estupefaents, motiu pel qual es van investigar i verificar els fets per identificar els sospitosos, seguint-los des de Santa Coloma de Gramenet fins a Terrassa, on van fer un traspàs d'una làmina de cocaïna en format de roca dea un comprador. Les dues persones que feien la transacció van quedar detingudes al moment. Després, es va sol·licitar al jutge l'entrada i escorcoll dels domicilis dels investigats a Santa Coloma, el que va permetreLa investigació, que ha dut a terme la, va permetre descobrir que l'organització operava a Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Terrassa.El jutge va decretar l'de dos dels dentinguts, mentre que la resta van quedar en llibertat però amb mesures cautelars: retirada del passaport i l'obligació de presentar-se a la seu judicial cada setmana fins a la celebració del judici oral.