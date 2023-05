Cs vol crear una regidoria d'emprenedoria i autònoms

proposa crear una regidoria específica d'. Així ho ha anunciat la candidata,, per donar suport a aquelles persones que "tenen un projecte i volen tirar-lo endavant, que molts cops reben suport a l'inici, però no al llarg de la seva vida empresarial", ha argumentat. "És precisament en els moments difícils on ha de ser l'administració", ha afegit.Aquesta és només una de les propostes incloses en el programa de la formació taronja que es dirigeixen al sector del comerç, els autònoms i la indústria, una quinzena. Una altra és, per exemple, la creació de la figura del, que ja existeix en alguns eixos, perquè sigui l'Ajuntament qui la impulsi als llocs on no existeixi una associació de comerciants.Martínez també ha volgut mostrar la seva confiança en què el partit no quedarà fora del ple, tal com pronostiquen algunespublicades durant el cap de setmana, entre les quals la del Diari de Terrassa. "Hi ha un alt percentatge de gent que ha de decidir el vot els darrers dies i nosaltres continuem fent la nostra feina, amb més de 50 carpes a tots els barris i presentant el nostre projecte a tot aquell que ens vulgui escoltar".

Programa electoral Ciutadans Terrassa by Naciodigital on Scribd