Jordi Ballart presenta un programa de 1.300 propostes d'un projecte «exclusivament terrassenc»

"Parlarem amb tots els projectes per a arribar a consensos"

ha presentat aquest matí oficialment el programa electoral deper al pròxim mandat, en què aspira a revalidar l'alcaldia. En un acte al parc de les Nacions Unides acompanyat de la número 2 de la llista,, han destacat que el programa, que conté més de, s'ha elaborat amb aportacions de moltes persones que hi han participat.L'alcalde de Terrassa ha volgut destacar que les eleccions municipals seran molt importants ja que la ciutadania decidirà "si volen tornar enrere, continuar amb un projecteo apostar per noves incorporacions al consistori".L'estructura del programa, com ha explicat Balcells, té: dinamitzar i enfortir l'economia, compromisos amb els drets de les persones i animals, ciutat educativa, espai públic més amigable, La Terrassa que es mostra al món, un Ajuntament més àgil i eficient, polítiques per afavorir el teixit comercial i una ciutat verda i sostenible.Pel que fa a les primeres decisions de l'alcalde, ha anunciat que crearà unai una de, i elaborar una l'espai públic. En els pròxims dies, TxT convocarà rodes de premsa i farà servir les xarxes socials per informar sobre les seves propostes més destacades.Pel que fa als pactes postelectorals, Ballart ha afirmat que seurà davan de qualsevol formació política per, i en cas que no es doni una majoria suficient i calgui un pacte per formar govern, ha dit que "parlarem amb tots els projectes per arribar a consensos, pactes i acords en tot allò que sigui per la millora de la qualitat de vida de la ciutadania".Això sí, l'alcalde ha assegurat que posarà "un" davant d'aquells partits que no tinguin "lacom la seva regla del joc".