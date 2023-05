ERC proposa transformar l'avinguda del Vallès en un eix neuràlgic de la ciutat

DIRECTE | Eleccions municipals 2023

Esquerra Republicana de Terrassa ha presentat aquest dimarts algunes de les seves propostes per millorar la mobilitat, tant dins de la ciutat com per connectar-la amb la resta de ciutats de l'entorn.



Entre d'altres, proposen transformar l'Avinguda del Vallès en un eix neuràlgic "ple de vida" a la ciutat, que sigui "més amable per a les persones i més àgil per als cotxes". Per altra banda, es comprometen a allargar el centre, connectant-lo de la Plaça del Progrés fins a la Universitat, unint el pàrquing de la Plaça Vella amb el Portal de Sant Roc.



La candidata dels republicans, Ona Martínez, ha assegurat que "d'aquí a deu anys, l'Avinguda del Vallès ha de deixar de ser una cicatriu a la ciutat per passar a ser l'eix símbol de la mobilitat sostenible que connecti la zona de baixes emissions amb les vies de gran capacitat".



El regidor Pep Forn ha recordat que el Pla de Mobilitat de Terrassa ha caducat, i "l'hem d'actualitzar per posar fil a l'agulla des del primer moment i fixar al calendari les inversions necessàries", i resoldre així els problemes concrets com el "col·lapse" als carrers Galileu i Arquímedes, que per als republicans demostra que "no es poden aplicar solucions parcials i aïllades, sinó que cal fer un disseny global, molt ben pensat i coherent. En cap vas anar fent cops de timó".



Ona Martínez també ha assumit el compromís de posar d'acord les diverses administracions públiques per, que "ha de donar el servei necessari i raonable" tant cap a Barcelona com a l'eix Manresa-Lleida, i connectar amb el Baix Llobregat, la UAB i el Vallès Oriental per la via R8.Pel que fa a la, ERC proposa que sigui una "viapermeable amb la ciutat,, que sigui dei que desvií el trànsit pesat", com ha explicat Forn. "No volem una nova AP-7 al nord de la ciutat", ha dit la candidata.