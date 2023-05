Aposta ferma del PSC pel cinema i la producció audiovisual a Terrassa

La candidata del, ha presentat aquest diumenge les bases del seu programa electoral en matèries de cultura i esports, acompanyada del ministreen un acte a l', l'escola de cinema referent a Terrassa i Catalunya.Candela ha explicat que "la cultura és una de les eines principals per la igualtat, equitat social i la cohesió", i per això es marquen com a repte "portar la cultura a tots els barris de Terrassa". Així, proposen crear uni a, i crearLa candidata ha destacat l'alta producció audiovisual que es duu a terme a la ciutat , una de les grans apostes del partit: "Tenim producció, talent i molta formació i aquest terreny ha de ser una de les apostes clares en el nostre programa de govern", ha dit. La via per aconseguir-ho ésamb tots els agents econòmics i socials, fins a aconseguir fer de Terrassa "la capital del cinema i l'audiovisual", aconseguint inversions tecnològiques i atraient empreses al, i crear nous llocs de treball estables i amb salaris dignes.Pel ruq fa a l'esport, el ministre de Cultura i Esports ha lloat l'àmpliaa la ciutat, i ha destacat la importància que té l', però també "molts esdeveniments esportius que mereixen el suport i estímul de les polítiques de l'estat".Iceta també ha assenyalat que arreu del territori hi ha una revalorització del, i que "Terrassa no pot quedar enrere".