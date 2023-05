L'empresa apartada de la concessió del servei de menjador escolar denuncia la decisió

, empresa que va ser apartada de la concessió del servei dea Terrassa, ha presentat uncontra aquesta decisió, segons ha informat el Diari de Terrassa.Qui ha fet constar la interposició d'aquest recurs ha estat, regidor del, en el marc de la Comissió Informativa de Cicles de la Vida, on s'havia d'aprovar de manera urgent la nova adjudicació, per part de la Junta de Govern Local, a l'empresa. Aquesta era una de les companyies que que optaven a l'adjudicació del servei i que va ser descartada abans de le resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que va dictaminar que l'Ajuntament no havia obrat bé en desestimar-la per un defecte de forma.Ara, Fundesplai presenta una demanda contra la decisió del tribunal i "potser deixa el procés en un carreró sense sortida", ha advertit Lázaro, que ha lamentat que aquest procés s'estigui tornant "interminable". Per la seva banda, l'Ajuntament assegura que aquest pas no afecta la nova adjudicació, que s'ha aprovat de manera definitiva. De fet, Mediterránea de Cátering ja ha pagat la fiança i el cànon anual a l'Ajuntament, de. Així, en els pròxims dies l'adjudicació es publicitarà en els òrgans públics competents.