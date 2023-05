ERC presenta els principals punts del seu programa electoral a través dels membres de la llista

Pere Aragonès i Raül Romeva, a l'acte central d'ERC

Aquest dissabte, 13 de maig,ha repassat les principals propostes del seu programa electoral en una trobada a la, en un acte on la candidata,, ha destacat el paper dels republicans perquè la ciutat "continuï avançant".Les persones que formen part de la llista d'ERC que incorporen "noves mirades joves i persones d'altres orígens", han estat les encarregades de desglossar els principals punts del projecte:(número 11) ha destacat el paper dels joves, que "ens impliquem per transformar, per avançar i perquè a l'Ajuntament tothom ha d'estar representat"; com també ho ha fet(número 6 i representant del): "Si vols fer coses pel jovent, les has de fer amb ells", ha dit, i ha assegurat que els joves volen una ciutat on "estar, on estudiar i treballar".Un altre dels eixos del projecte d'ERC és la. "ERC té en compte els immigrants per canviar les coses", ha dit(número 12), que ha indicat que un dels objectius és construir un nou model social basat en la ciutadania, la convivència i la inclusió. Per la seva banda,(número 7) s'ha referit a la lluita per laamb mesures per acabar amb els abusos i el bullying, donant eines a totes les organitzacions.En els àmbits, els republicans assenyalen que Terrassa necessita "espais on poder desenvolupar aquesta cultura", i que "els espais sense les entitats són espais buits i per això els hem de donar suport", en paraules de, número 10 de la llista. Finalment, en l'eix de l', el número 4 de la llista,ha assegurat que des d'ERC lluitaran perquè Terrassa tingui "les millors" escoles. "La ciutat del futur necessita tot el talent que ens poden portar els terrassencs que han escollit la nostra ciutat com la de les oportunitats", ha dit Martínez., que tanca la llista dels republicans després d'ocupar durant aquest mandat la regidoria d'Educació, ha defensat que "Terrassa necessita una alcaldessa feminista i valenta per enfrontar els reptes, amb capacitat de". "Volem que els valors republicans siguin possibles en el pròxim govern de Terrassa, i d'aquesta manera segur que podem avançar", ha clos Ciurana.ERC té per davant una intensa campanya en què faran més d'una quinzena d'actes i rodes de premsa sobre diversos temes: mobilitat, empresa, habitatge, energia, Rodalies, espais verds, educació, esports, drets i manteniment.L'acte central dels republicans serà el dia 21 de maig, a les 18h a la plaça Primer de Maig, i comptarà amb la presència del president de la Generalitat,, i amb l'exconseller