Arrenca la campanya electoral pel 28‑M a Terrassa

Aquesta mitjanit ha començat laper lesa Terrassa, amb la tradicional descoberta i penjada del primer cartell. Per davant, 15 dies en què els partits locals donaran a conèixer el seu programa electoral i demanaran la confiança a la ciutadania.Un dels aspectes rellevants d'aquesta campanya és que, per primera vegada a la història, Terrassa podria tenir una alcaldessa : totes les candidatures, excepte, estan liderades per dones.

L'actual alcalde, Jordi Ballart, aspira a renovar amb la candidatura municipalista que va donar la sorpresa el passat 2019, després d'estripar el carnet del PSC el 2017. Un PSC que, amb Eva Candela al capdavant, podria intentar formar un govern alternatiu amb altres forces.



Una altra formació que podria tenir un paper clau en la formació del futur govern és ERC, amb Ona Martínez com a cap de llista. Actualment els republicans formen part del govern municipal i aspiren a incrementar la seva representació.



Respecte a les altres formacions, Junts presenta com a cap de llista Meritxell Lluís, actual regidora; i els Comuns podrien entrar novament al ple amb Agnès Petit. També aspiren a tornar a entrar al Consistori el PP, amb Marta Giménez, i la CUP, amb Jaume Bofill; mentre que Ciutadans espera mantenir la representació amb Isabel Martínez, actual portaveu i candidata.