Lliurats els guardons «Gent de Terrassa»

Qui són els set premis Gent de Terrassa?

han rebut aquest dijous un reconeixement a les seves trajectòries amb els, que concedceix el Diari de Terrassa."Des de la pandèmia estem retinguts en celebracions. Sempre hi ha motius d’incertesa i inquietud vital, però celebrem aquesta ciutat viva”, ha dit, editor del Diari, en el seu discurs d'inauguració d'aquests guardons que enguany han celebrat la seva segona edició a la Seu d'Ègara, i que com ha explicat la presentadora,, reconeixen persones de Terrassa que han aparegut en la secció pròpia, que ha donat projecció pública a la ciutat, que representa institucions importants.és dissenyadora de vestuari, guanyadora de cinc Premis Gaudí i nominada quatre vegades als Goya.és docent i preparador físic d'elit, olímpic amb la selecció masculina d'hoquei.és doctora en psicologia, professora emèrita, cofundadora de l'Heura, amb més de 60 anys de dedicació en la docència.és periodista, cap d'Internacional de TV3, i va començar la seva carrera professional al Diari de Terrassa. Peris reivindica com de necessari és el periodisme, tant l'internacional com el de proximitat.és cantautora, que tot i que ja no viu a Terrassa assegura que continua sent part de la ciutat.és cantant, compositor, i presentador del programa Eufòria, de TV3. Va ser el representant d'Espanya a Eurovisió l'any 2019, i un gran abanderat de la ciutat de Terrassa.és el director de l'(ESEIAAT), que ha recollit el premi per aquesta institució de "5.000 persones", un centre que és "vital per avançar tecnològicament".