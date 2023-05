El Grup Promotor del 30% demana el compromís públic dels alcaldables amb l'habitatge protegit

[municipalsinformacional2]Eli lade Terrassa han presentat aquest matí un document amb què interpel·len els alcaldables a comprometre's a aprovar inicialment la modificació del POUM perquè s'apliqui ela la ciutat en els primers sis mesos de mandat.Així, elvol guanyar habitatge protegit a la ciutat, ajudant a distribuir-lo per tots els barris, una mesura que ja està inclosa alque es va aprovar per unanimitat, tot i que mai s'ha aplicat "per falta de coherència i valentia política", asseguren. La proposta compta amb un ampli suport de la ciutadania i el moviment per l'habitatge, com es va demostrar amb la presentació, al ple del mes de març, d'un manifest amb el suport de més de 40 entitats de la ciutat Els components del Grup Promotor s'han reunit amb tots els partits polítics - excepte el PSC, amb qui encara han de trobar una data - per traslladar-los aquesta proposta, i ara volen que tots elssignin el "compromís del 30%". Com han explicat davant la nova promoció que s'està construint a l'Avinguda Barcelona, "si s'hagués aprovat ja el 30%, inclourien habitatges de protecció oficial per a la ciutadania". Aquesta promoció l'està duent a terme, una immobiliària estatal i "representant del sector especulatiu que va provocar la bombolla immobiliària", denuncien.