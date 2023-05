La ministra de Ciència i Innovació dona suport a Eva Candela a Terrassa

La ministra de Ciència i Innovació,, ha visitat Terrassa aquest dimecres per donar suport a la candidata dela l'alcaldia,, després d'una visita a laen què ha ressaltat la importància de la ciutat en l'àmbit de laPer a Morant, el paper de les ciutats "és important en el lideratge col·laboratiu", ja que "la ciència és global, però la innovació és local", ha destacat. La ministra ha subratllat la incidència del programa del PSC en el, en especial a Terrassa, que compta amb el segon campus urbà de Catalunya i que juga un paper important en aspectes com l'enginyeriaTant la ministra com l'alcaldable han volgut respondre a les crítiques de Ballart sobre la "desfilada de ministres" del PSOE : Eva Candela ha assegurat que els ministres "venen a explicar" el treball del govern espanyol, cosa que també és "". En aquest sentit, Morant ha dit que caldria preguntar a l'alcalde "si creu que el govern d'Espanya és positiu per a Terrassa, per exemple amb els fons de resiliència".