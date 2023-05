En Comú Podem vol apropar la cultura als barris de Terrassa

ha presentat aquest dimarts les seves propostes en matèria de cultura, que proposenper acostar-la als diversos barris de la ciutat. Ho han fet en un acte protagonitzat per l'alcaldable,, acompanyada de, escriptora i pedagoga que tanca la llista, i, membre del Centre d'Estudis Històrics de Terrassa, a la Coral de Prodis.Segons Petit, la cultura no s'ha descentralitzat "per manca de voluntat", i ha remarcat que cal que els barris disposin d'que "reforcin l'orgull de pertinença"."La cultura és un bé comú i un pilar del benestar de les persones", defensa Petit, que també ha remarcat lade Terrassa i l'organització d'aquesta comunitat, en què la societat civil és "la clau del teixit cultural propi". En aquest sentit, la candidata creu que el govern actual ha pecat de molta "improvisació i inèrcia", i que no ha sabut dimensionar la cultura a la mida d'una ciutat que "ha crescut molt".Per altra banda, els Comuns proposen impulsar "unben dotat", una millor divulgació delsi més equipaments com l'A més, Terrassa En Comú Podem troba a faltar "una aposta per la recerca i un major suport a la divulgació" de la, que ajudi a lesa no oblidar "el que han costat les fites democràtiques".