La Junta Electoral requereix a Tot per Terrassa que no faci propaganda fora del període de campanya

La(JEZ) s'ha pronunciat sobre les denúncies que va presentar Ciutadans per vulneració de la Llei Electoral per part de, i li ha requerit que "s'abstingui de la realització de publicitat o propaganda electoral entre les quals s'inclouen el repartiment de material publicitari", tal com estableix la Junta Electoral Central.Així, la JEZ entén que la formació liderada perva "infringir" la llei electoral col·locant cartelleria i repartint material electoral, com havia denunciat Cs. En concret, la formació taronja va presentar la denúncia pels anuncis en marquesines i OPIS de l'acte de presentació d'aquest dimarts a LaFACT Cultural i el repartiment de bosses al mercadal.L'alcaldable de Ciutadans,, ha celebrat aquesta decisió, i lamenta que l'actual alcalde de Terrassa hagi fet "joc brut un altre cop".