La Campanya Contra el Quart Cinturó demana focalitzar les inversions en transport públic

Lareclama que la planificació d'aparqui, d'una vegada per totes, el projecte del Quart Cinturó i es focalitzi en el transport públic, una petició que ha reiterat davant l'actual situació de "caos" a"Invertir en el Quart Cinturó i ampliar unva en contra de qualsevol compromís amb el clima, perjudica la salut pública i malgasta esforços i recursos econòmics que s'haurien de destinar al", un mitjà que només es fa servir per al 13% dels viatges al Vallès, atesa la manca d'una oferta de qualitat.La plataforma diu que les negociacions per executar el tram delentre Terrassa i Sabadell o entre Terrassa i Granollers suposen "un enorme pas enrere respecte dels reptes de laa la regió metropolitana", mentre la xarxa de Rodalies es veu sotmesa a l'actual "caos d'avaries i retards". A tot plegat s'hi ha d'afegir, segons la plataforma, que el servei detambé està "infradotat".Tot plegat, en unen què són habituals les "falses promeses de grans inversions en Rodalies que s'han incomplert sistemàticament", recorda la CCQC.