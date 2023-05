Així se celebrarà el Dia Internacional dels Museus a Terrassa

Museu de Terrassa

Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Terrassa celebrarà durant els pròxims dies el, al voltant del 18 de maig, una iniciativa impulsada pelAixí, els diversos equipaments cultuals de la ciutat organitzen diverses activitats per divulgar el, sota el lema Museus, sostenibilitat i benestar.Els'ha sumat a la celebració amb tres activitats gratuïtes el mateix dia 18 de maig: al(10h a 13.30h i 16h a 19h), a la(10h a 13h i 16h a 20h), i a la(10h a 13.30h i 16h a 19h).El mateix 18 de maig es descobrirà la. Es tracta d'una peça inèdita del fons del Museu de Terrassa que es podrà veure durant un mes al Castell Cartoixa de Vallparadís, i que enguany és unde principis del segle XX, fet amb fusta i lona, i plegable. L'autoria és desconeguda, però prové de la família Blanxart. Els cotxets d'infants van aparèixer per primera vegada a mitjans del segle XIX i a l'entorn del 1900 es generalitza el seu ús entre les classes benestants.Enguany, com a novetat, es podràa través del programa 3DT , i el mateix 18 de maig es farà una activitat en què tots els participants podran digitalitzar la peça, al Castell Cartoixa de Vallparadís de 17.30h a 20.30h (cal inscripció prèvia ).Abans, el dia 13 de maig, la Casa Alegre de Sagrera acollirà un concert gratuït del grup, amb motiu de la celebració de la. Es tracta d'un duet format perque ofereixen una de les millors propostes de música electrònica de l'escena catalana. El duo presentarà el seu nou treball, Caos sota el cel, en aquest concert que començarà a les 22h.El(MNACTEC) oferirà una programació especial d'activitats gratuïtes aquest diumenge, 14 de maig, en què també farà(10h a 14.30h).La programació especial inclourà l'espectacle familiar de teatre-clown, a càrrec d'Industrial Teatrera, passejades per les voltes de la teulada, visites a les sales de reserva d'objectes i al taller de restauració, i també la visita teatralitzada 1909. Un passeig per la fàbrica. Els visitants també podran veure circulacions a la maqueta ferroviària del Museu, a càrrec delLes activitats són gratuïtes però tenen un aforament limitat, per això cal fer reserva prèviament a través de la web del Museu