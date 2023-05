Torna la Setmana Cultural de la UPC a Terrassa, la Festa Major del Campus

Lacelebra, els dies 9, 10 i 11 de maig, una nova edició de la, que comptarà amb una cinquantena d'activitats organitzades pels estudiants i amb la mateixa força que tenia abans de les restriccions per la pandèmia. La major part de les activitats tindran lloc al pàrquing de l’edifici TR5, a l’edifici TR5 (c/Colom 11), a l’edifici TR1 (c/Colom 1), al CITM (c/ de la Igualtat ,33) i a la plaça del Campus.Així, hi haurà tota mena de(bàsquet, pàdel, vòlei, squash, futbol, escacs, jocs de taula...), un, un torneig dei un de, representacions de... i una competició entre equips d'estudiants que hauran de fabricar laTambé hi hauràde tota mena: estampació, figures d'animació, renderització i escultura, ChatGPT, creació de cinemàtiques de Roblox o tèxtils intel·ligents.A més,oferirà una conferència sobre l'emergència climàtica, i elpresentarà els projectes que ha dut a terme al ltlarg dels seus 30 anys d'existència.Al llarg dels tres dies també hi haurà una dotzena d', entre DJs, grups o solistes. El plat fort serà dijous, a la plaça del Campus, amb quatre grups en directe des de les 16h fins passades les 21h, i lade la universitat al local de La Rasa a les 23h.Els tres dies, i aquesta és una de les novetats destacades, es faran les tradicionals