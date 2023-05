Ciutadans denuncia Tot per Terrassa per «vulnerar la Llei Electoral»

😍🥬 Matí al mercadal amb les companyes i companys de @TotperTerrassa i parlant amb terrassenques i terrassencs que m'han vingut a saludar.



Moltes gràcies, com sempre! pic.twitter.com/MVqqfgobRZ — Jordi Ballart Pastor (@jordi_ballart) May 3, 2023

ha presentat dues denúncies aper "vulnerar la llei electoral en període de precampanya". Així ho ha anunciat l'alcaldable de la formació taronja,, aquest matí davant dels, i ha acusat l'alcalde de la ciutat i candidat de Tot per Terrassa,, de "jugar amb unes altres regles de joc".En concret, Cs ha presentat dues denúncies peri per, coses que no estan permeses per la instrucció 3/2011 de la Junta Electoral Central. La cartelleria, com ha explicat Martínez, es pot veure en OPIS (Objectes Publicitaris Il·luminats) a diversos punts de la ciutat, i pel que fa al repartiment de material, el partit aporta com a prova unde Tot per Terrassa en que es veu com es reparteixen bosses amb el logo de la formació municipalista."És per tots sabut que Jordi Ballart no manté molt bona relació amb la llei i la justícia", ha etzibat la candidata de Cs, que ha recordat que una denúncia de la formació taronja va obligar el consistori a retirar una pancarta l'any 2021 . A més, Martínez assegura que Ballart no vulnera la llei electoral per desconeixement, sinó que ho fa "per treure rèdit polític". "Sap el que es fa i les conseqüències que poden tenir els seus actes, però prefereix saltar-se la llei electoral i vulnerar els drets de terceres formacions perquè les sancions a les que s'exposa són mínimes", ha afegit.Ciutadans també ha recordat que elva condemnar Tot per Terrassa a pagarde multa per excedir-se en despeses electorals a les últimes eleccions municipals.