Les persones cegues podran votar amb un kit en Braille a Terrassa

Els terrassencs ambpodran accedir a unper poder exercir el seu dret a vot per aquestes. Els interessats poden fer la petició des d'aquest dilluns i fins al pròxim, trucant alper acreditar-se amb el seu DNI.Es tracta d'un sistema de votació que s'ha treballat amb lai l'(Associació Catalana per a la Integració del Cec) per donar compliment al dret constitucional alAixí, el pròxim 28 de maig, les persones que hagin sol·licitat s'hauran de presentar a la mesa on els toqui votar, i personal de l'Ajuntament li lliurarà el kit necessari: unper a cada candidatura presentada, amb un sobre i una butlleta normal a dins, que serà el que es dipositarà a l'urna. També es garantirà un espai perquè pugui exercir el seu dret a vot de manera secreta. Amb aquest sistema, a més, es garanteix que no es pugui identificar quin és el vot de la persona cega, ja que la butlleta serà estàndard.Per altra banda, l'Ajuntament i la delegació local decoordinaran, com és habitual, un servei d'acompanyament a les persones amb, per tal de facilitar el dret a vot de tota la ciutadania que no tingui mitjans propis per desplaçar-se al col·legi electoral. L'equip està format per, i funcionarà de 9h a 19h.Per sol·licitar aquest servei, cal posar-se en contacte amb la Creu Roja al telèfon 93 788 14 41, de 9h a 14h, de dilluns a divendres i de 15h a 17 de dilluns a dijous, o bé al correu electrònic francisco.manzanares@creuroja.org, indicant el nom complert, el DNI, l'adreça on s'ha de recollir i retornar la persona que ha de votar, el col·legi electoral, un telèfon de contacte i una breu descripció del tipus de mobilitat o altres requeriments (cadira de rodes, crosses...). El termini per sol·licitar aquest acompanyament acabarà el. La recollida per anar a votar es farà per ordre de proximitat.El servei es podrà demanar el mateix dia de les eleccions, trucant al 678 52 35 68, però no es pot garantir que estigui disponible: les persones que ho hagin sol·licitat, que rebran una trucada de confirmació, tindran prioritat sobre les que ho demanin el mateix dia. Per altra banda, les personeso que visquin enhauran de demanar-ho al seu centre, i a través d'aquest es faran les gestions adients per facilitar el transport fins al col·legi electoral.