L'entrenador del Terrassa plega per sorpresa

El ja ex entrenador del, ha sorprès tothom aquest migdia quan, en la roda de premsa posterior a l'entrenament, ha comunicat que havia pres la decisió de, ja que el seu contracte finalitza quan acabi la temporada.Davant d'aquest anunci per sorpresa, el Consell d'Administració del club s'ha reunit de manera urgent i ha acordatde manera immediata, ja que consideren que la manera com s'ha fet l'anunci és "una falta de respecte innacceptable" i que arriba en un moment "molt desafortunat", ja que s'estan fent crides constants a omplir l'per donar suport a l'equip, que encara té una mínima opció de jugar els play-off i disputar la primera fase de la, ajudant de López, també ha estat acomiadat i a tots dos se'ls pagaran "immediatament" els salaris total dels seus contractes.A més, el Consell també ha ofert a, coordinador del futbol 11, fer-se càrrec de la banqueta del primer equip del Terrassa FC com a interí fins que acabi la temporada. "Li agraïm la seva predisposició per ajudar el Club amb tant poc temps i sense dubtar-ho", han explicat en un comunicat.Els jugadors coneixeran el nou cos tècnic abans del nou entrenament previst per demà, i del partit que disputaran aquest diumenge davant del, que el Terrassa FC està obligat a guanyar si no vol perdre definitivament les opcions de play-off.