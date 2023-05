Detingut un home amb ordre de recerca per estafa a Terrassa

Lava detenir ahir, a les 17.50h, un home a qui li constava un requeriment pendent deper un delicte d'estafa per part delnúmero 3 de Terrassa.L'home va ser localitzat per una dotació policial que feia patrullatge preventiu al carrer Colom, i va observar un grup de tres persones que semblaven estar fumant un. Durant la identificació van comprovar que un d'ells tenia aquesta ordre de recerca.A més, en l'escorcoll superficial li van requisar la cigarreta i una, que tot i ser, la duia en un lloc no habilitat, motiu pel qual també va ser denunciat.