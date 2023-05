Aquests han estat els guardonats amb els Premis Muncunill

Bio2Coat

ABLE Human Motion

Pep Salazar

El director del festival OFFF ha rebut el Premi a la Innovació Cultural d'àmbit estatal per aquesta i altres iniciatives, com l'exposició Digital Impact, que han ajudat a la innovació de professionals de la creativitat, posant de manifest com aquesta disrupció es fa exponencial.



L'OFFF és un festival de referència en el món del disseny i la creativitat, que ja disposa d'edicions a diversos països. Així, ha aconseguit promoure la creació catalana a nivell internacional.

Specialisterne

L'empresa de formació i ocupació a persones adultes amb autisme (TEA) ha rebut el guardó a la Innovació Social d'Àmbit Estatal. La companyia ofereix formació en l'àmbit de les tasques informàtiques i administratives, entre d'altres, reconeixent el talent i les capacitats d'aquestes persones per a aquests àmbits. També acompanyen les empreses en la integració de persones amb autisme.

Mercè Boada

Honorífic ha estat per aquesta neuròloga, doctora en Medicina per la UB i cofundadora de la Fundació Ace Alzheimer Center Barcelona.



Mercè Boada

Honorífic ha estat per aquesta neuròloga, doctora en Medicina per la UB i cofundadora de la Fundació Ace Alzheimer Center Barcelona.

Entre d'altres, ha estat guardonada, entre d'altres, amb el Premi a l'Excel·lència Professional pel Consell de Col·legi de Metges de Catalunya (2008), el Premi ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials) a la trajectòria professional 2015, la Medalla Josep Trueta al mèrit sanitari (2012), el Premi Alzheimer de la Societat Espanyola de Neurologia el 2021, el Premi Fenin a la Innovació Tecnològica Sanitària (2022) o la Creu de Sant Jordi, l'any 2016, per la seva trajectòria vinculada a la investigació i la recerca per combatre l'Alzheimer.

Elha acollit aquest dijous l'acte d'entrega dels, impulsats per l'Ajuntament de Terrassa amb l'objectiu de reconèixer persones, empreses o projectes que aposten per laper contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones.La periodistaha estat l'encarregada de conduir l'acte, presidit per l'alcalde de Terrassa,, i que ha comptat amb la participació del director general d'Innovació, Economia Digital i Emprenedoria de la Generalitat,. Durant la gala s'han lliurat, corresponents a les diverses categories dels guardons, i una actuació de la neoculpletista feministaha posat el punt i final a la gala.L'empresa que treballa amb la voluntat de reduir elha rebut el Premi per haver desenvolupat unaa la ciutat de Terrassa i la societat en general.La tecnologia que utilitza Bio2Coat utilitza, pel disseny dels, està desenvolupada per investigadors de la, i es tracta d'un recobriment que manté elsdurant més temps, conservant la humitat la humitat i aromes pròpies de cada producte. Així, aconsegueix augmentar el benefici econòmic, reduint les pèrdues i la taxa de rebuig en la producció hortofrutícola.En aquest cas, el premi ha estat a la Innovació Empresarial d'. Es tracta d'una startup que dissenya, desenvolupa i comercialitza, proporcionant una millor mobilitat i una major independència a les persones ambAixí, ABLE Human Motion ha creat el primer exoesquelet robòtic lleuger i accessible, que permet a les persones amb dificultats de mobilitatdurant la rehabilitació clínica. A més, l'acompanyen amb una aplicació mòbil per dur a terme una teràpia personalitzada i basada en dades, ABLE Care.