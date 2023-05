Dos detinguts per robatoris amb violència i amb força a vehicles

Aquesta matinada, la Policia Municipal de Terrassa ha detingut dues persones peld'una bicicleta i robatoris amb força a diversos vehicles estacionats al carrer del Periodista Grané.A les 3.20h, un home ha denunciat que dues persones li havien robat la bicicleta després d'amenaçar-lo i colpejar-lo amb un, i que havien amagat la bicicleta en un habitatge del carrer Girona. A les 3.25h, el cos policial rep un nou avís perquè hi havia un home, i en localitzar-lo, va ser reconegut per la víctima com un dels lladres de la seva bicicleta.Pel que fa a l'altre lladre, va poder ser localitzat i detingut posteriorment, en unapel carrer de Jaume I.