Obertes les inscripcions per al torneig d'hoquei solidari del Club Egara

Elacollirà, el pròxim 4 de juny, el, que enguany arriba a la 13a edició. Les inscripcions per a les diverses activitats esportives ja són obertes, a un preu de, i si es fan abans del 12 de maig,En el THSes podrà jugar a hoquei, pàdel i tennis, i hi haurà una cursa i una caminada populars, entre d'altres activitats que s'aniran definint en els pròxims dies. Les inscripcions es poden fer de manera individual, per parelles (en pàdel i tennis) o per equips (en el cas de l'hoquei, amb un màxim de set jugadors), i donen dret a un, una samarreta i tiquets per comprar un entrepà i una beguda.La recaptació es distribuirà entre quatre projectes solidaris: Club Esportiu inclusiu GOEL 2023, de la Fundació Privada GOEL, Esport i Educació, de Càritas Terrassa; Atenció al pacient amb HCL, de l’associació Todos contra la Histiocitosis, i Assistència pediàtrica a la població infantil de Khalte i voltants, de Pont Solidari al Món.