T'ha tocat ser membre d'una mesa electoral pel 28-M a Terrassa?

Un cop s’ha estat designat membre d’una mesa, no s’hi pot renunciar sense un motiu clar i evident. Així, elsque no vagin al col·legi electoral assignat incorreran en pena de presó, que pot anar dels. No obstant, sempre hi ha marge per a les, que caldrà presentar-les davant la Junta Electoral de Zona, sempre amb una causa justificada i documentada per la qual no poden ser aquell dia a la mesa.La Junta haurà de resoldre aquestes al·legacions en un termini de. Si es dona el cas que els designats no poden exercir el càrrec passat aquest termini, caldrà avisar amb un terminia la Junta. En casos més extrems, ja sigui per fets immediats o per causes sobrevingudes, es té marge finsde la constitució de les meses.Però. D’entrada, poden aconseguir-ho les persones majors de 65 anys, que tinguin alguna discapacitat, la incapacitat permanent absoluta o la gran invalidesa. En el llistat també hi figura la incapacitat temporal per al treball, embarassades a partir dels sis mesos o dones en període de baixa per maternitat, estar internat en un centre penitenciari o en un hospital psiquiàtric. A banda d’aquestes circumstàncies, també es pot evitar les meses si es pateixen lesions o malalties físiques o psíquiques que impedeixin exercir les funcions de membre d'una mesa electoral. També la situació de risc durant l'embaràs durant els primers sis mesos compta, així com la previsió d’una intervenció quirúrgica o de proves clíniques rellevants en el dia de la votació, els dies abans o el següent. Formar part d’una comunitats religioses amb règim de clausura o amb idearis contraris, o haver-se mudat a una altra comunitat autònoma també són alguns dels possibles arguments.Pel que fa a la, també es detalles certes excepcions. Així, una mare en període de lactància i fins que el nadó compleixi nou mesos pot quedar exempta, així com haver de tenir cura de manera continuada de menors de vuit anys o de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial. Tenir un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que per raons d'edat, accident o malaltia, no pugui valer-se per si mateix també es consideren criteris que justificarien l’exempció.Pel que fa als membres de la mesa, laels protegeix davant qualsevol situació que es pugui experimentar durant la jornada electoral. De la mateixa manera, comptaran amb una dieta que serà de