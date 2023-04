Terrassa En Comú Podem presenta una llista «per sumar i millorar la vida de les majories»

Terrassa En Comú Podem ha presentat aquest divendres la llista amb què concorrerà a les eleccions municipals, encapçalada per Agnès Petit, i que com ha explicat la candidata "representa la superació d'una etapa i la consolidació del treball i l'esforç fets a Terrassa En Comú Podem per tornar a l'ajuntament el maig". Segons petit, es tracta d'una llista "per sumar, per millorar la vida de les majories i situar Terrassa al lloc i amb el protagonisme que li pertoca", i inclou perfils de tots els àmbits.



L'acte de presentació de la candidatura va anar seguit d'un altre acte, A Terrassa sumem per millor treball i millors pensions, centrat en les reformes laboral i de les pensions, amb la diputada Aina Vidal i el Secretari General de CCOO Vallès Occidental i Catalunya Central, Ivan Ramos.



Els ponents han destacat l'efecte de la reforma laboral després d'un any d'aplicació, que ha aconseguit "generar més llocs de treball, més estabilitat, major qualitat, més contractes indefinits, millores en la situació laboral de les dones i del jovent...", en paraules de Vidal. Pel que fa a Ramos, ha assegurat que aquesta reforma "avança en drets laborals, protegeix els treballadors i treballadores i desprecaritza el mercat laboral", i a més ha aconseguit "instal·lar una mica l'esperança" per demanar encara més millores. Una reforma que, com ha explicat l'alcaldable de Terrassa En Comú Podem, ha tingut també impacte a la ciutat de Terrassa, on la xifra de persones aturades es va tornar a situar per sota de les 12.800 persones, marcant "la dada més baixa en un mes de març des de l'any 2008".



Pel que fa a la reforma de les pensions, Aina Vidal ha demostrat que es tracta d'una reforma amb la que s'ha demostrat que "modernització, drets i protecció poden anar de bracet", i ha remarcat algunes dades: que la pensió mitjana de les dones supera els 1.000 euros, o que la pensió mitjana mensual és 165 euros superior a la que es cobraria amb la pujada del 0,25% del PP.

La llista completa de Terrassa En Comú Podem

1. Agnès Petit i Estrenjer, candidata a l’alcaldia, Educadora Social, integrant d’entitats de l’àmbit sòciocultural de la ciutat, treballadora municipal i actualment Responsable d’Organització a Catalunya En Comú.



2. Òscar Galeote Freijo, arquitecte urbanista especialitzat en l’administració pública, i actualment tècnic de planejament i habitatge a l'Ajuntament de Manresa. Participa com activista i assessor dins la Comissió de Rieres de Terrassa, i a diferents espais veïnals i ecologistes de la ciutat.



3. Rut Martínez Hernández, llicenciada en Filosofía. Des del 2008 treballa a l'Ajuntament. Tècnica Polítiques Socials d'Habitatge. Ecofeminista i d'esquerres.

4. Iván Martos Aguilar, administratiu a la UAB i estudiant el Grau en Relacions Laborals i Ocupació a la UOC.



5. Yesika Caro Pineda, tècnica en patronatge industrial. Estudiant del Grau Superior d'Integració Social. Des de fa 12 años, activista de la PAH Trs.



6. Emiliano Martínez Navarro, llicenciat en Econòmiques i Màster en Riscos laborals, treballa de tècnic superior en RRLL. Activista veïnal, sindical social y polític. Regidor en el mandat 2015- 2019 . Soci de l’AVV St pere Nord i de l'associació cultural de Castilla la Mancha i fill d’agricultors



7. Teresa Rodríguez Herrerías, mestra i Professora d’ Història a Secundària i Batxillerat. Membre del Casal de la Dona i del Centre d'estudis Històrics de Terrassa.



8. Pedro Guerrero Pérez, graduat en Enginyeria química i màster en Procesos químics. Treballa a la indústria farmacèutica de Project Leader especialitzat en projectes d'escalat i transferència tecnològica.



9. Elena Dinarès Sellarès, pedagoga i tècnica d’educació. Exregidora de l’ajuntament. Membre de l’Associació de mestres Alexandre Galí. Sòcia del Centre Excursionista. Feminista i ecologista i enamorada de la muntanya.



10. Miquel Farrés Fernández, activista pel dret a la salut, metge especialista en Medicina Famíliar i Comunitària, integrant de moviments sociocomunitaris de la ciutat i coordinador de la Sectorial de Salut de Catalunya en Comú.



11. Pamela Navarrete de Agustín, periodista i docent interina de Secundària, actualment cursant el Màster del Professorat. Activista per la reversió de la segregació escolar. Cap de família monoparental, mare d'una nena i un nen



12. Adrià Ponsa Alcalá (Independent), responsable de producció tècnica de la CONC/ CCOO. Pare de dos.



13. Dulce Maria Gómez Cáceres, veïna de Ca n’ Anglada nascuda a república Dominicana, operària de producció, positiva i mare de dues nenes.



14. José Cabello Redondo, professor de secundària d'orientació educativa. Delegat sindical de CCOO per la Federació d'educació Descaradament d'esquerres i ecologista.



15. Noemí Sánchez Ortiz, infermera, delegada del comitè d'empresa del CST i membre de l'AFA i d'una EBM de Terrassa.



16. Juan Gavilán Linares, 14 anys d'experiència encarregat general edificació i obra civil, actualment treballa a l' administració pública.



17. Helena Sala Bitrià, llicenciada en Periodisme i màster en Gestió Cultural. Tècnica de Cultura a l'Ajuntament del Prat. Ha participat en diferents moviments socials i grups feministes de la ciutat.



18. Francisco José Navajas Adán, professor de secundària. Participa al món associatiu veinal. Actualment delegat sindical de CCOO.



19. Tania Espinosa Ruíz, CFGS en prevenció de riscos laborals, treballadora de les TIC, vinculada a la cultura popular de la ciutat. Feminista, ecologista i animalista.



20. Francisco Moreno Campos, veí de Can Boada i membre de l’AVV i Terrassaharaui; associació terrassenca d’ajuda al poble sahrauí.



21. Marta Muntanyola Pablo, professora de secundària, mare de bessonada, integrant de moviments en defensa del dret a l'habitatge i sociocomunitaris de la ciutat i regidora en el mandat 2015- 2019.



22. Pau Monterde Farnés, arquitecte i director d'escena.



23. Antònia Saez Ullés, mestra d'Educació infantil, jubilada.



24. Xavi Martínez Ramírez, treballador Social. Assessor en polítiques d'habitatges a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i a l'Ajuntament de Barcelona. Regidor de l'Ajuntament de Terrassa 2015-2019.



25. Eva Herrero Alonso, llicenciada relacions laborals treballa a l’ Ajuntament de Barcelona Regidora de Medi ambient el mandat 2011-15. Ecologista i mare de dos fills



26. Paco García Sánchez, militant de las JCC i del PSUC, fundador de las CC.OO juvenils des de la clandestinidat, detingut i condemnat per la dictadura, fill de Cipriano García, treballador autònom, fundador i gerent de PYME (Terralux), des de 2016 activista en movimientos sociales MPDT, coordinador de Marea de Pensionistas de Catalunya i COESPE i membre de la plataforma de Sanidad de Terrassa i la Plataforma Aturem la Guerra, pare de 2 filles i avi de 6 nets.



Suplents

S1. Domènec Martínez García, sociòleg. Jubilat. Xarxes d'economia social i Espais de Memòria Democràtica.



S2. Encarna Molina Moya, llicenciada en Psicologia, postgrau: Especialista en Educació Especial. Ha treballat al tèxtil i a l’àmbit de l’ Educació Especial , en Cicles formatius. Delegada Sindical d’Ensenyament CCOO.



S3. José López Rodríguez, pensionista, va ser dirigent de la JCC durant el franquisme i de CCOO , fill de José López Neiro històric dirigent de l’AEG.



S4. Maria Rosa Pérez Reyes, Diplomada en Treball Social i Llicenciada en Antropologia Social. Feminista d'esquerres, republicana, activista per la Memòria Històrica i la República.



S5. José María Martínez Contreras, metalúrgic i veí de Ca n’ Anglada. Federació Indústria de CCOO VOCC. President del comitè d'empresa a Huayi (antiga Unidad Hermética).



S6. Jonatan Atienza Fuentes, ha treballat com a metal.lúrgic molts anys i actualment és técnic en laboratori clínic i biomédic. Activista per la III República i comunista.



S7. Vivian Oliver Cuenca, educadora social, professional de l’àmbit de la joventut a l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès, veïna de Can Parellada, mare d’una nena i membre dels bastoners de Terrassa.



S8. Roser Martínez Murillo, conserge a la UPC, delegada sindical de CCOO, mare de 3 nenes i actualment presidenta de l'Ampa del Ramón y Cajal.



S9. Joan Coma Ainsa, nascut al barri de Sant Llorenç, historiador i mestre, fundador de Centre d’Estudis Històrics, de l’Associació de Mestres Alexandre Galí i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, va ser gerent del Patronat Municipal d’Educació, després a l'Àrea de Cultura en temes de patrimoni i al Museu. Actualment jubilat.



S10. Enric Cama Colomés, professor d’història jubilat i membre de la junta directiva de l’Associació de persones ex preses del franquisme.