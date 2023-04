14 expedients per tenir treballadors sense contracte a cinc establiments de Terrassa

Lava inspeccionar, entre la nit i matinada de divendres, 21 d'abril, tres establiments dei dosa diverses zones, en una acció per defensar els drets de les persones treballadores que es va saldar ambper tenir treballadors sense contracte laboral iper diverses raons.En dos establiments, al barri de Ca n'Aurell, es van detectarmalgrat que la documentació de l'establiment era la correcta. Un tercer local,5 al barri de Can Jofresa, tenia tota laA Sant Pere Nord, els agents van identificar 25 clients d'un establiment i van comprovar que cap dels quatre treballadors tenia, a més de detectar algunes: un extintor caducat i el quadre elèctric amb signes d'estar manipulat. A l'interior de l'establiment, a més, els agents van observar una zona reservada, amb taules i cadires, que no constava a la, que no disposava dei on es van detectar restes de: quatre paperines de cocaïna i diversos embolcalls, un d'ells amb 5,4 grams d'una substància tipus roca.El cinquè establiment inspeccionat va ser unadel Polígon Industrial de Santa Margarida, on es van detectar set treballadors sense contracte.