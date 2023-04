Frustrada la manifestació unitària en defensa de la sanitat pública a Terrassa per l'1 de maig

Aquest 1r de maig ens unim per la defensa d'una sanitat cent per cent pública, i per la defensa de tots els serveis públics que hem aconseguit les persones treballadores amb molts anys de lluita.

Perquè el capitalisme està encoratjat transformant els nostres drets en mercaderies per fer-hi negoci. Ho estem veient amb la sanitat a Madrid, a Andalusia, a Galícia, a Catalunya, i ho vivim intensament a Terrassa amb la Mútua.

Això significa que, del què paguem amb els nostres impostos, mitjançant els concerts que fan els governs amb empreses privades per donar aquests serveis públics, aquestes s’apropien de part dels recursos que s’hi destinen. I com ho fan? Doncs retallant les prestacions i mantenint en unes condicions deplorables les persones treballadores amb les quals ens donen el servei.

Ens unim, doncs, perquè volem que acabi el maltractament i discriminació que patim les persones usuàries de la sanitat a Terrassa i àrea d’influència.

Ens unim perquè volem que acabin els col·lapses a Urgències que atempten contra els drets humans més bàsics.

Ens unim perquè volem que acabi el patiment de les persones esperant diagnòstics, visites, intervencions quirúrgiques, etc.

Ens unim perquè el sistema sanitari està en perill i Terrassa és una de les pitjors ciutats de Catalunya per la manca de recursos. Ni les promeses de l'Ajuntament ni del Conseller han servit per millorar res per ara. Exigim que de forma urgent es doti a l’Assistència Primària dels recursos necessaris per assegurar la qualitat assistencial a les persones usuàries.

Ens unim perquè només amb la unitat tindrem la força per mantenir uns serveis i unes condicions dignes per totes les persones treballadores. Tan pels qui reben els serveis com pels qui hi treballen. Sanitat, ensenyament, assistència social….

Només unin-nos en la defensa del que és públic, podrem mantenir i ampliar els nostres drets!!



Ens hi va la vida!