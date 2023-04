Tot a punt per la XX Fira Modernista de Terrassa

Consulta el programa complet de la XX Fira Modernista

Terrassa ja ho té tot a punt per la, que serà el cap de setmana del 6 i 7 de maig. L'esdeveniment, que enguany girarà al voltant de la, inclou més dei compta amb la participació de més deLa Fira d'enguany presenta algunes novetats: el reforç del, la decoració amb deu fotografies de gran format que ajudaran a recrear l'ambient gràcies a la col·laboració entre lai l'. També s'ha substituït el passeig del Comitè d'Ègara, actualment en obres, pels entorns de la Sagrada Família.Des de l’any 2007, la Fira Modernista de Terrassa està declarada per la Generalitat de Catalunya com ai, a més, està inclosa dins el calendari de Fires de Catalunya, Segons l'alcalde,, l'esdeveniment s'ha convertit en un "model a seguir", ja que genera activitat econòmica i atrau persones de fora: l'any passat van visitar Terrassa més de 50.000 persones de fora de la ciutat.A la Fira hi haurà comerç, mercats, un trenet, concursos, actuacions de cultura popular, gastronomia, música, un, una recreació d'un, fundador del PSOE; visites guiades, una manifestació sufragista i una col·lecció d'ampolles de cava feta especialment per a l'ocasió.Per garantir la mobilitat, l'Ajuntament està promovent eli ha esponjat la xarxa d'escenaris per evitar aglomeracions i garantir una experiència agradable i sense col·lapse.

Programa XX Fira Modernista de Terrassa by Naciodigital on Scribd