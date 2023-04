Es passeja vestit de militar i amb una arma de foc carregada per Vacarisses

L'arma de foc comissada al fals militar a Vacarisses Foto: Mossos

Elsde la comissaria de Terrassa van detenir, el passat 19 d'abril, un home de 54 anys com a presumpte autor d'un delicte de tinença d'armes i explosius, falsificació de document públic i ús indegut d'uniforme i insígnia oficial.Una patrulla dels Mossos va detectar, per la zona del carrer de les Petúnies de Vacarisses, un homei que, en veure els agents va accelerar el pas i es va desviar per un altre carrer. Els agents el van seguir fins que el van poder aturar prop d'un camí d'una zona boscosa. L'home, molt nerviós davant dels agents, va explicar que estava buscant unper la zona.En identificar-lo i escorcollar-lo, els Mossos van trobar-li unaa la bandolera, diversos cartutxos i un carregador carregat. Aleshores l'identificat va explicar que era agent d'un cos policial i va mostrar-los una llicència d'armes i una acreditació. També portava encenedors, papers de cel·lulosa i uns guants de treball.L'home, però, mai havia sigut agent de cap cos policial ni disposava de llicència d'armes, amb la qual cosa va ser detingut. El Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Terrassa va decretar la seva posada enel 21 d'abril.