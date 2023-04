El(CIAB) engega aquest cap de setmana la seva programació, que s'allargarà fins al mes de novembre ambpensades per a un públic infantil i familiar, per donar a conèixer els entorns de Bonvilar. Es tracta d'un territori amb un gran valor ecològic i social, com l'Anella Verda. Totes les activitats tenen. Les inscripcions es poden fer trucant al 93 785 54 61, de dilluns a divendres de 9h a 16h.Aquest diumenge se celebrarà una de les activitats més concorregudes, el geocaching a l', i que permet que infants i joves facin una descoberta de l'entorn tot buscant un petit tresor amagat.Després, el 7 de maig hi haurà una acció de, emmarcada en l'acció Let's Clean Up Europe, per conscienciar sobre la quantitat de residus que s'abandonen a la natura; el 4 de juny, un itinerari guiat pel, un espai declarat zona d'especial interès per la biodiversitat, i el 2 de juliol, unen el marc de laLa programació es reprendrà el 3 de setembre, amb un, i el 24 del mateix mes es farà un itinerari guiat pel, recorrent un tram del Camí dels Monjos i del Camí Vell de Sant Quirze, a Matadepera. El 31 d'octubre, per la Nit de Halloween, es descobriran els misteris de les, i per últim, el 12 de novembre, es farà un itinerari guiat pel, per descobrir el paisatge agroforestal de la zona.