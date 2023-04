Ciutadans presenta cinc propostes al ple d'aquest mes d'abril

presentarà un total de cinc propostes de resolució ald'aquest divendres. Una d'elles és la que ja van presentar públicament acompanyats de diverses entitats andaluses de la ciutat per condemnar el gag sobre la Verge del Rocío a l'Està Passant de TV3 Els liberals volen esmenar l'article 8 delperquè el personal municipal es dirigeixi en la llengua usada per l'administrat quan aquesta sigui una de les dues llengües oficials, en comptes d'incentivar a "emprar la llengua catalana, llevat que l'administrat demani ser atès en castellà".L'alcaldable de Ciutadans i portaveu del grup municipal,, ha explicat les temàtiques de la resta de les propostes que defensaran al ple. En primer lloc, demanaran que el servei de comerç faciliti als comerços de les zones d'àrees exprésper repartir-los entre els seus clients. La finalitat de les àrees exprés és fomentar la rotació de vehicles a les zones comercials, i la portaveu de la formació taronja considera que distribuint aquests discos horaris "es podrà facilitar el compliment de la limitació horària, que molt sovint no es respecta". A més, aquestes àrees exprés demanen als usuaris un, ja sigui amb un disc-rellotge o anotació manual.Cs també presentarà una proposta perquè el Servei d'Educació trobi espais deentre centres de primària i altres de formació professional, artística, cinematogràfica i universitària de la ciutat, i una altra perquè l'Ajuntament manifesti el suport als esforços de la Unió Europea per dotar-se d'unque reculli en un mateix text "els drets i llibertats fonamentals dels ciutadans comunitaris".