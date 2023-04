Junts per Matadepera presenta oficialment la seva candidatura pel 28-M

La presidenta de Junts, Laura Borràs, va acompanyar l'alcaldable de Matadepera en la presentació Foto: Cedida/JxM

Borràs va tancar l'acte destacant la importància de la política que es fa als ajuntaments, perquè la immediatesa amb què treballen "té una solució directa amb noms i cognoms al darrere", i va assegurar que l'opció de Marcel·lí Bosch és "la millor opció per Matadepera, perquè t'estimes el teu poble, i tens una llista de gent engrescada i amb ganes de treballar pel vostre poble amb vocació de servei". Aquesta és la llista completa de Junts per Matadepera

ha presentat aquest dissabte la seva candidatura per a les pròximes eleccions municipals, encapçalada per, en un acte a la plaça del Casal de Cultura que va comptar amb la presència de la presidenta de Junts,; la vicepresidenta,; el secretari d'organització,, i l'exalcaldessa del municipi,, a més d'altres candidats i regidors de la formació d'altres municpis.A l'acte hi va intervenir la número dos de la candidatura,, que va ser l'encarregada de donar la benvinguda i donar pas a Auroda Madaula i David Torrents, que van fer una petita intervenció en clau de país i de política municipal respectivament. Pel que fa a l'exalcaldessa, Mireia Solsona, va donar pas a Marcel·lí Bosch, de qui va rebre un agraïment per la seva ajuda i suport: "Sempre recordarem la teva predisposició a ajudar, il·lusió i somriure contagiosos", va destacar el candidat.Sota el lema Matadepera fem junts el cim, l'alcaldable va explicar els eixos principals de la candidatura:, i va manifestar el seu compromís a treballar per un futur millor per als veïns de Matadepera, i construir una ciutat "propera".Bosch també va agrair la presència de Borràs, Madaula i Torrents, tot assegurant que els temes que vol abordar el projecte de Junts "són d'una gran importància", ja que es debaten i treballen ali tenen "un impacte directe als municipis com el nostre".1. Marcel·lí Bosch2. Núria Garcia3. Gabriel Pirla4. Dolors Martí5. Eva Brugal6. Maria Jiménez7. Carme Querol8. Lluís Garcia9. Frederic López10. Marc Closa11. Jordi Puigdomenech12. Montse Juan-Muns13. Xavi Mampel14. Albert Recasens15. Maria Rosa Urglés16. Mireia Solsona17. Miquel Samper