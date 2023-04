L'àrbitre del partit del Terrassa FC denuncia un intent d'agressió

L'àrbitre del partit entre eli eld'aquest diumenge a l'Estadi Olímpic,, ha redactat un annex a l'acta en què relata l'intent d'agressió que va patir al final del partit. Com explica el Diari de Terrassa, en acabar el matx diverses persones van colpejar el cotxe del col·legiat i van insultar els components de l'equip arbitral, intentant agredir-los físicament.Segons l'acta a la qual ha tingut accés el mateix mitjà, Monterrubio diu que el cotxe estava aparcat en una zona que no estava protegida, davant l'entrada de la Zona VIP de tribuna, i que a la sortida de l'estadi van veure com un grup d'entre sis i vuit persones insultava l'quan abandonava les instal·lacions. El mateix grup, en sortir l'equip d'àrbitres acompanyats del delegat del Terrassa i del responsable de protocol, es dirigeix a ells amb diversos insults com "fills de puta", "merdes" i "pocavergonyes", arribant a l'. Tots anaven coberts amb caputxes i es tapaven la cara amb jaquetes i amb les mans, "en una actitud molt agressiva i perillosa, començant a témer per la nostra integritat física".A més, un dels agressors es va encarar amb un dels assistents quan els representants del Terrassa van intentar protegir-los, moment en què la situació "va ser més tensa i perillosa", segons l'acta arbitral, ja que en aquell moment va llançar "una puntada de peu cap a l'assistent, sense impactar en ell", mentre els altres. Quan els agressors van poder ser separats lleugerament, els membres de l'equip arbitral es van introduir al vehicle i els van començar a donar cops, puntades de peu i intentar obrir-lo. Monterrubio va comprovar, un cop van poder marxar del lloc, que el cotxe tenia dos cops a la porta esquerre del darrere, un tancament automàtic del retrovisor que no funcionava i escopinades i marques.L'àrbitre, que ja ha presentat una denúncia davant la, apunta que ni durant el partit ni al final van observar, o es van presentar davant d'ells, membres de la força pública.Eltambé ha fet pública una agressió als àrbitres d'un altre partit de Segona Federació aquest cap de setmana, entre el CD Col. Diocesano i la Gimnástica Segoviana, que se suma al que ja van denunciar la setmana passada a