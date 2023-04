Terrassa se suma al projecte de digitalització del patrimoni 3dT

Els'ha sumat al projectei al, una iniciativa que es duu a terme en col·laboració ambentre el 12 de maig i el 4 de juny. Amb aquest projecte es vol vincular el patrimoni cultural amb el món educatiu i de la creació digital.Així, la iniciativa promourà l'ús de la tecnologia de l'escaneig 3D i la realitat augmentada dins del sector patrimonial cultural de la ciutat, i inclourà tallers oberts al públic en diferents espais urbans, com ara elo la. Els tallers oferiran la possibilitat de digitalitzar part del patrimoni i participar en una conferència-taller dirigida a professionals del món digital, docents i estudiants. En paral·lel, part del projecte es durà a terme a diferentsEn el marc de la programació, el 3 de juny se celebrarà el, al Castell Cartoixa de Vallparadís, en què quatre joves artistes digitals faran les seves creacions artístiques a partir d'alguns elements patrimonials del Castell. Durant tot el dia, els artistes mostraran elde les seves obres i el públic assistent podrà veure a temps real com les peces museístiques esdevenen noves obres d'art digital. Durant la jornada s'han programat tallers familiars.El Festival PAD també es durà a terme a, com ara Santa Coloma de Queralt, Vic i Mataró, obrint les portes a nous i noves artistes digitals.