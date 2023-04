Minyons i Castellers de Terrassa completen una bona Diada per Sant Jordi

La Diada de Sant Jordi a Terrassa ha estat l'escenari d'una grande les colles locals, elsi els, que han aconseguit els objectius que s'havien marcat per aquesta ocasió.Per la seva banda, elsvan descarregar un 3 de 8 i un 3 de 9 amb folre, i en la tercera ronda van carregar un 4 de 8. Els Minyons van tancar la seva actuació a la Diada amb el pilar de 5 i sis pilars de 4.

🌹🐉 Avui, per la diada de Sant Jordi hem actuat a la plaça Vella. 🔝 Hem estrenat el 5 de 8 i el 3 de 9 amb folre! Només el 2016, els havíem fet junts per Sant Jordi. Són els més matiners de la nostra història. A més, hem carregat el 4 de 8 i descarregat el Pd5 i sis Pd4. pic.twitter.com/z1aWhjzZLj

Avui hem actuat a la Plaça Vella per celebrar la Diada de Sant Jordi 🌹📖. Hi hem descarregat el 4 de 7, el 3 de 7, el 4 de 7 amb el pilar, un vano de 5 i tres pilars de 4. Felicitats colla per l’actuació! #terrassa #castells #santjordi #terrassaturisme #castellers pic.twitter.com/3nbWxjj4ZT