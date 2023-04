Obert el període per sol·licitar els ajuts per al menjador escolar del curs 2023‑24

L'Ajuntament de Terrassa ja ha obert el període per a sol·licitardel curs 2023-2024, que podrà fer de forma telemàtica fins al pròxim 12 de maig.Així, des d'aquest dilluns les famílies que van sol·licitar l'ajut durant el curs present rebran un missatge al mòbil amb l'esborrany, que s'haurà de revisar i validar en cas que les dades siguin correctes. En cas de voler presentar-hi alguna esmena, s'haurà de fer a través de la Seu Electrònica Pel que fa a les famílies que vulguin tramitar una nova sol·licitud, també ho hauran de fer a través de la Seu Electrònica , i presentar la següent: DNI, passaport o NIE de l'infant i dels progenitors o tutors, el número d'identificació de l'alumne, el conveni de regulació amb la pensió d'aliments o compensatòria en cas de persones separades; i la documentació acreditativa en casos d'acolliment legal o en situacions de violència masclista.Per fer aquest tràmit és necessari disposar de l'mòbil, i en cas de necessitat suport es pot demanar cita del 24 d'abril al 12 de maig als, bé de manera presencial o telemàtica.Els ajuts de menjador els atorga laa través del, i cobreixen des del 70% fins a la totalitat delestablert segons els barems de l'escola pública. L'Ajuntament de Terrassa, per la seva banda, pot complementar fins el 100% els ajuts de totes les famílies que elsmunicipals considerin necessari. Així mateix, en el cas de les, l'Ajuntament valorarà cada situació en cas que l'ajut no hagi estat atorgat per barems econòmics, ja que des del 2019 es va detectar que algunes famílies - normalment formades per una dona i un o més fills - es quedaven sense accés a l'ajut per superar, per molt poc, el límit econòmic establert.Durant el 2022-2023, a Terrassa s'han rebut un total desol·licituds d'ajuts per a cobrir la despesa del menjador escolar, de les quals se n'han concedit