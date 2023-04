Concentració de suport a l'Erik, un jove de Terrassa detingut durant les protestes per la sentència de l'1-O

L', un jove de Terrassa que va ser detingut el 18 d'octubre de 2019 en el marc de laconvocada com a resposta a la, s'enfronta a 7 anys de presó, 12 mesos de multa i 37.500 euros de responsabilitat civil., la plataforma de suport a tots els represaliats dels moviments socials de Terrassa, ha convocat una concentració aquesta tarda davant l'Ajuntament, quan falten tot just tres mesos perquè se celebri el judici contra l'Erik.A més d'entonar els Cants de llibertat, hi haurà una paradeta ambantirrepressu (dessuadores, xapes, samarretes...) per col·laborar a fer front amb les despeses del judici.