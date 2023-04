Concert solidari per garantir activitats d'estiu a infants i joves de Terrassa

L'entitatha unit esforços amb lai laper oferir, aquest divendres 21 d'abril (20.30h) un concert solidari a la parròquia de la Sagrada Família de Terrassa.Tots els beneficis del concert es destinaran a atorgarperquè puguin fer activitats d'estiu, com els Casals que l'entitat cogestiona amb l'Ajuntament de Terrassa i que es fan cada any a l'escola Vallès.Les corals dedicaran un repertori deen un espai amb una magnífica acústica, per poder-ne gaudir al màxim. Una proposta amb molta passió i talent que vol treballar perquè tots els infants de Terrassa puguin gaudir de l'estiu a la ciutat.L'entrada té un preu de, i es poden reservar a través d' aquest formulari . En acabar el concert, tots els assistents podran gaudir d'un piscolabis amb beguda, refrigeris i pica-pica. En cas de no poder-hi assistir, es pot fer una aportació dea través de Bizum (en cas de voler fer aquesta opció, cal contactar amb(695 715 274).