La selecció es classifica per la fase final de la Copa del Món de waterpolo

Laha arrencat amb bon peu la seva participació a la segona fase de classificacions per a laque es disputarà el pròxim mes de juny a Long Beach, als Estats Units. Espanya juga aquests dies aquesta segona ronda a Atenes després de quedar tercera a la primera, que es va disputar ala setmana passada.Amb el triomf d'avui davant d'(9-8), les des'han col·locat amb vuit punts, i gràcies a la victòria de Grècia davant la Xina, ha quedat matemàticament classificada per a la gran final.El seleccionador espanyol s'ha endut a Atenes exactament les mateixes jugadores que van viatjar a Rotterdam, és a dir que ha tornat a comptar amb, del, i la també terrassenca(CN Sabadell). La resta de l'equip està format per Bea Ortiz, Elena Ruiz, Maica García, Laura Ester, Judith Forca i Nona Pérez (CN Sabadell); Cristina Nogué (CN Mataró), Ariadna Ruiz, Martina Terré (CN Sant Andreu), i Paula Crespí i Paula Prats (CE Mediterrani).Espanya disputa demà (13h) el segon partit d'aquesta segona fase davant la, i divendres (18h) davant. Els dos enfrontaments determinaran si el combinat es classifica en primer o en segon lloc del grup.