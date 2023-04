L'Ajuntament de Terrassa demanarà a la Generalitat modificar l'àrea residencial de la Porta Sud

El ple de Terrassa sol·licitarà a la Generalitat que iniciï la modificació delde l'àmbit del Vallès Occidental, amb l'objectiu d'impulsar una nova ordenació per a l'Àrea Residencial Estratègica (ARE) de laAixí, es vol crear una nova àrea viable a nivell tècnic i econòmic, i desvincular-la de la planificació i execució de lesde l'entorn, després d'un treball que s'ha fet conjuntament amb el Departament de Territori de la Generalitat i l'Institut Català del Sòl.L'ARE de la Porta Sud està situada entre els barris deli la, i es va dissenyar l'any 2009 com una de les portes d'accés al municipi. Suposava un creixement de la trama urbana i una reordenació de les infraestructures viàries, ferroviàries i hidràuliques que el travessen. Ara, 14 anys després, l'Ajuntament vol redefinir aquest espai per adaptar-lo a les necessitats actuals i futures de la ciutat: es mantindrà l'ús residencial, però també s'ampliarà la superfície d'espais lliures i es millorarà la connectivitat amb el barri del Segle XX. A més, es definiran xarxes viàries d'accés per promoure la mobilitat sostenible i es renaturalitzarà la riera del Palau.